«الخيرية الإسلامية» كرَّمت فرق عمل مؤتمر «الشراكة لعمل إنساني أفضل»

وطن النهار

أقامت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مساء حفل عشاء على شرف الفرق واللجان والفرق التطوعية العاملة في المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل وذلك بفندق كراون بلازا.

وكان المؤتمر الإنساني التاسع للشراكة الفعالة الذي أقامته الهيئة الخيرية حصد تعهدات بأكثر من ملياري دولار لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة.



كما تعهدت المنظمات المشاركة في المؤتمر بإنفاذ برامج ومشاريع بأكثر من ملياري دولار لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال العامين المقبلين.

وشاركت في المؤتمر 147 منظمة محلية وإقليمية وأممية ودولية وقد مثلها في المؤتمر 372 قياديا وناشطا ومسؤولا أمميا، مشيرا إلى أن هذه الجهات تنتمي إلى 48 دولة حول العالم.



وشدد المؤتمر في ختامه على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على وقف إطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين والعاملين في ميدان الإغاثة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المنشآت المدنية.

