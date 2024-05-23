«تراحم» تنفذ مشروع الأضاحي بـ 15 دولة عربية وأفريقية

وطن النهار

في إطار مشاريعها وحملاتها الخيرية الموسمية، وإحياءً لشعيرة من أهم الشعائر الإسلامية، أطلقت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع الأضاحي للعام الهجري 1445 هجرية.



وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالحميد الدوسري إن تراحم تنفذ مشروع الأضاحي لهذا العام في 15 دولة مختلفة، حيث تقوم بتنفيذها في قارة أفريقيا بدول كينيا وأثيوبيا وتوجو والصومال وأوغندا وتشاد وجيبوتي وبنين وبوركينا فاسو والنيجر، أما في الدول العربية وتحديداً بمناطق النازحين واللاجئين، فستقوم الجمعية بذبح الأضاحي في لبنان والأردن، إلى جانب المناطق المحتاجة في اليمن وموريتانيا. وشدد على أن المشروع نافذة للخير تفتحها الجمعية أمام المحسنين، ليدركوا أجر الأضاحي وإطعام المسلمين.



وأضاف: أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشروع، حرصاً منها على تلبية رغبات المتبرعين، مشيراً إلى إتاحة التبرع للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية tarahum.org أو من خلال التواصل عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006 ، كما أكد أن الجمعية ستقوم بتوثيق تنفيذ الأضاحي خطوة بخطوة وإرسال التقارير اللازمة للمتبرعين ونشرها كذلك عبر شتى حسابات الجمعية.

