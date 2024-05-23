«السفارة المصرية» نظمت ندوة لمناقشة مجموعة قصصية

وطن النهار

تحت رعاية سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع مركز وجهة الثقافي أقيمت ندوة حول القصة القصيرة تناولت، في الحلم صعدت جبلا للكاتبة الدكتورة رحاب إبراهيم، شارك في الندوة د. جيهان الدمرداش، ود. عبد التواب محمود.



وخلال الفعالية نقل القائم بأعمال المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالكويت محمد عبد النبي تحيات السفير أسامة شلتوت إلى الحضور، كما توجه بالشكر إلى مركز وجهة الثقافي لتعاونه واستضافته الندوة، مبينا أنه التعاون الأول ما بين السفارة والمركز، معربا عن تطلع السفارة المصرية إلى استمرار التعاون في الفترة المقبلة.



من جانبها أعربت مريم المحارب مؤسس ومدير مركز وجهة الثقافي عن ترحيبها بباكورة التعاون المشترك بين المركز والسفارة وثمنت دور المبدعين المصريين في المجالات الثقافية من فنية وأدبية.



بدورها عبرت د. رحاب إبراهيم عن سعادتها بتواجدها في مركز وجهة الثقافي، مشيرة إلى أن المجموعة القصصية في الحلم صعدت جبلا هي أحدث إصدار لها عن دار العين، لافتة إلى أنها تتناول مقتطفات قصصية تنقسم إلى جزءين، أولهما بعنوان كانت الشمس تغافلني وتشرق، أما الجزء الثاني فبعنوان في الحلم صعدت جبلا، مبينة أن المجموعة تتنوع ما بين مسارات حياة مختلفة، وتتضمن لمحات إنسانية.

