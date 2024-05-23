«ASAR» افتتح مقره الجديد في برج العاصمة

وطن النهار

افتتح مكتب المحاماة الدولي ASAR مقره الجديد الكائن في مدينة الكويت -المرقاب- برج العاصمة الطابق 37، بعد انتقاله من مكتبه السابق في مجمع الصالحية. وقد حضر الافتتاح لفيف من رجال القانون والاقتصاد والسياسة.



وحضر رئيس تحرير جريدة النهار عماد جواد بوخمسين مهنئاً ASAR على افتتاح مكتبهم الجديد، مشيرا إلى أن ASAR من المكاتب الكبيرة والعريقة.

وأكد بوخمسين ان حضوره لافتتاح المكتب الجديد هو أقل واجب نقدمه لهم، متمنياً لهم التوفيق.



وبشأن ابنته صديقة قال بوخمسين: إنها محامية تخرجت بدرجة ماجستير في مملكة بريطانيا، وعملت في ASAR لمدة 5 سنوات ونصف، الا انها تركت ذلك منذ شهر ولكنها كانت معهم طوال الوقت. وبيّن بوخمسين أن ASAR تولي الطاقات الشبابية الكويتية اهتماماً بالغاً من خلال تنمية قدراتهم وتأهيلهم، مؤكداً أن لدينا من الشباب والشابات من أبناء الكويت من هم اصحاب علم متطور بالاضافة إلى تعليمهم العالي ويعادلون بذلك القطاعات الأجنبية في التعليم.



مؤكدا أن ابنته صديقة هي أول كويتية عملت في ASAR.

وأكد سام حباس شريك رئيس في مكتب ASAR ان ما يميزنا هو اننا في الكويت منذ عقود عدة، لقد بنينا سمعة طيبة من حيث الاستجابة والمعرفة المحلية والخبراء الذين لدينا



وأوضح ان لدينا محامين من جميع انحاء العالم، من الكويت، والولايات المتحدة، ومصر ولبنان، من كل مكان تقريبا، مشيرا الى انه تم تدريبهم وبقوا معنا لفترة طويلة جدا، لذلك اعتقد ان احد الاشياء التي نضيفها هو الاستمرارية والاتساق، لديك اشخاص موجودون هنا لقد كانوا هنا لفترة طويلة ولديهم المعرفة المحلية والخبرة وهم يهتمون حقا بالكويت.



وقال: الشيء الاكثر اهمية هو انك تهتم بالمكان الذي انت فيه، لذلك بدأنا بشيء صغير جدا، منذ اكثر من 40 عاما، اعتقد اننا كنا اثنين او ثلاثة فقط، واليوم ما شاء الله، ربما نكون الشركة الرائدة في الكويت ولدينا اشخاص طيبون للغاية، وكأننا عائلة واحدة.



من جانبه، قال الاستاذ احمد بركات الشريك التنفيذي في مكتب ASAR ان انتقال المكتب في مقره الجديد ببرج العاصمة يعتبر خطوة تطويرية للمكتب، معربا عن سعادته بهذه الخطوة التي تمثل نقطة انطلاق للتوسع في العمل مما يتيح الفرصة لتعليم كفاءات جديدة وكذلك المساهمة في تقديم المزيد من الخدمات القانونية المتميزة للعملاء.

