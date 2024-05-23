المشعان: تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني

وطن النهار

استقبلت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم، في اجتماع تناول محاور الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحبت د. نورة المشعان بالشيخ عبدالله السالم، مثنيةً على دور المحافظة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أهمية التعاون المستمر لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني الفعّال للعاصمة.



ومن جانبه، عبّر محافظ العاصمة عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة وأشاد بالمبادرات المتبعة لتطوير البنية التحتية ومشاريع الصيانة العامة. كما ناقش الطرفان مقترحات تهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين وسبل دعم مشاريع البلدية في شتى المجالات.

وقد خرج اللقاء بعزم مشترك على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الرفاهية والتقدم للمدينة وسكانها.



من جهة أخرى أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح أن طريق الإصلاح والبناء يحتاج الى مضاعفة الجهود ويمهد إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في التطوير والتنمية، لافتا إلى سعي الجميع إلى لوضع الأسس والحلول للمشاكل القائمة وفق القوانين واللوائح المنظمة. جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله سالم العلي نقله بيان صحافي صادر عن المحافظة عقب ترؤسه أمس الأربعاء الاجتماع التنسيقي الأول بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة.



وقال الشيخ عبدالله سالم العلي إن العمل المشترك والتنسيق الدائم بين المحافظة والجهات الحكومية المعنية يدفع باتجاه تحقيق تطلعاتنا لإنتاج حلول واقعية وملموسة، مضيفا أن ذلك يأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية الشراكة والتعاون في سرعة الإنجاز والتطلع للمستقبل.



وأشار إلى أننا أمام تحديات كبيرة وعلينا التمسك بروح الفريق الواحد للنهوض بعاصمتنا الكويت إلى المكان الذي تستحق، موجها الشكر إلى ممثلي الجهات الحاضرة كافة على ما أبدوه من استعداد دائم لترجمة ما تم استعراضه الى واقع عملي ملموس وتذليل العقبات وصولا الى تحقيق الطموحات.



وحضر الاجتماع رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني وعدد من المسؤولين بالمحافظة ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.

