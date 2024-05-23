«الداخلية»: إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذ البصمة البيومترية، مناشدة الجميع لضرورة حجز موعد عبر تطبيق سهل في خانة المواعيد وللناطقين باللغة الانكليزية عبر الموقع الالكتروني لمنصة متى قبل التوجه للمراكز المخصصة إذ لن يتم استقبال أي مراجع دون موعد مسبق.



وأكدت الداخلية في بيان صحافي أمس الأربعاء أنه انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة انجاز العمل فقد تم تمديد مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024 وللمقيمين حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024 وتحديد مواقع وأوقات العمل الرسمية لأخذها لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام تحقيق الشخصية.

