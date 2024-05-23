الدبوس «جَدْوَلَ» زمن إنجاز المعاملات في البلدية

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس تعميماً ادارياً، حدد به مدة انجاز معاملات تسلم الحدود، شهادة الاوصاف، ايصال وتقوية التيار الكهربائي، انهاء الاشراف، تراخيص المحال والبناء والزم جميع القطاعات والادارات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد بها.



وجاء في التعميم الإداري بالنسبة لتراخيص البناء التقيد بخطوات اصدار رخصة البناء للسكن الخاص في مدة اقصاها يوم واحد فقط تشمل الدراسة والاعتماد ومدة 3 أيام للمبنى التجاري او الاستثماري او الصناعي، كما منع طلب المخططات والموافقات التنظيمية ورقيا في حال دعت الحاجة للرجوع الى الرأي التنظيمي والموافقات التنظيمية والمخططات على ان يكون ذلك عبر برنامج خاص الكترونياً.



وشدد التعميم على الالتزام بمطابقة المخطط المساحي للعقار عبر نظام GIS الذي يعطي لكل قسيمة رقما عقاريا دون الحاجة لاستخراج مخطط مساحي ورقي، وتضمن الالتزام باصدار جميع انواع رخص البناء الكترونياً، مع وجوب تقديم جميع الاوراق الرسمية والثبوتية الخاصة بالعقار من قبل المكاتب الهندسية.



أما بالنسبة لتراخيص المحال فحدد التعميم، مدة انجاز المعاملة يومين في المناطق السكنية و3 ايام للاستعمال التجاري و5 ايام لبقية الاستعمالات، فيما حدد مدة انجاز معاملات شهادة الاوصاف وايصال وتقوية التيار الكهربائي من تاريخ تقديم الطلب على البرنامج الالكتروني الخاص بكل معاملة مدتها يوم واحد فقط للارض الفضاء و3 ايام للسكن الخاص و5 ايام لبقية انواع الاستعمالات.

