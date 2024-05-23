الكندري: إعادة إطلاق البوابة البيئية الرسمية تحقيقاً لرؤية الكويت

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للبيئة أمس الاربعاء البوابة البيئية الرسمية للكويت (بيئتنا) بنسختها الجديدة والتي كانت قد تم تدشينها وإطلاقها للمرة الأولى في عام 2012 كجزء من نظام معلومات الرقابة البيئية.



وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في كلمة بهذه المناسبة إن هذه البوابة تتم فيها مشاركة المعلومات البيئية الموثوقة عن البيئة الكويتية إذ يمثل موقع (بيئتنا) التزام الهيئة نحو تأسيس الوعي بسلوك المسؤولية البيئية بين الأفراد لرفع الوعي ونشر المعلومات العلمية القيمة بطريقة سهلة للمستخدمين من فئات المجتمع كافة.



وأضافت الكندري أن إعادة إطلاق البوابة البيئية الرسمية للبلاد يعتبر خطوة من خطوات تحقيق رؤية الكويت للبيانات البيئية لعام 2035 التي تعمل على أن تكون الكويت مركز امتياز معترف به دوليا لتحليل ونشر المعرفة البيئية وتوفير معلومات استراتيجية موثوقة في الوقت المناسب للحكومة والمنظمات والشركات والباحثين والجمهور في البلاد لتطوير وتنفيذ السياسات والقرارات لتوفير بيئة مستدامة.



وأوضحت أن الهيئة باعتبارها الجهة المركزية المختصة بمراقبة وتقييم حالة البيئة في البلاد وفقا لقانون حماية البيئة ولتحقيق رؤية الهيئة للبيانات البيئية فقد دشنت نظاما متطورا للرقابة البيئية قائماً على نظم المعلومات الجغرافية (emisk) في عام 2010 والذي تعمل الهيئة على تطويره ضمن مراحل عدة ليشمل قاعدة البيانات الجغرافية.



وذكرت أن تلك القاعدة تضم البيانات والمعلومات المتكاملة بشأن البيئة الكويتية وتسعى لتحقيق رؤية البيانات البيئية للكويت التي تتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035 بربط صناع القرار في انحاء الدولة كافة عبر هذا النظام لتمكينهم من الوصول إلى ثروة من البيانات والتحليلات والخرائط الخاصة بالمؤشرات البيئية ومحطات الرقابة المباشرة ومجموعة كاملة من تطبيقات الشبكة التفاعلية.



وأكدت الكندري سعي الهيئة لتحقيق هذه الرؤية للبيانات البيئية عبر تضافر الجهود بين الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص للوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي.

