جيهان الدمرداش لـ«النهار»: الروائيات الفلسطينيات قدوة كبيرة للنضال في مجال الأدب العربي

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أقامت رابطة الادباء الكويتيين محاضرة ثقافية وأدبية بمشاركة عدد كبير من الشباب لتسليط الضوء على أنشطة وفعاليات الروائيات الفلسطينيات والتعرف على الابداعات التي قمن بها في مجال كتابة القصص.



وقد أقيمت الفعالية على مسرح رابطة الادباء وقدمت الدكتورة جيهان الدمرداش المتخصصة في الادب والنقد محاضرة تحت عنوان شهرزاد فلسطين تحكي سلطت الضوء خلالها على أهم النشاطات الادبية والثقافية التي قامت بها الكاتبات والروائيات الفلسطينيات خلال السنوات الاخيرة.



وأكدت الدمرداش في تصريح لـ النهار أن الاحداث المأساوية الاخيرة في غزة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني حفزاها على تقديم شرح مفصل على ما تقوم به الروائيات الفلسطينيات من نضال في مجال حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتقديم معلومات عن المبدعات الفلسطينيات في مجال كتابة القصص والروايات.



وأضافت: ان نشأة الرواية الفلسطينية من القرن الماضي والى يومنا هذا خلقت أرضية كبيرة لتطوير القدرات وان الروايات الفلسطينية اكتسبت شعبية كبيرة في العالم العربي ومع ذلك فان صوت المرأة وقدراتها في مجال الكتابة لم تصل بشكل مناسب الى المواطن العربي في وقت نرى أن هناك حضوراً لافتاً وصدى كبيراً لروايات الكاتبات الفلسطينيات في الغرب وهناك روايات لهن تدرس حاليا في جامعات اوروبا لذا فيجب تمهيد الارضية لترويج آثار وكتب الروائيات على مستوى الوطن العربي.



وأردفت: اننا نركز على موضوع مهم وهو انه كيف تمكنت الروائية الفلسطينية من تسليط الضوء على موضوع هم الوطن من خلال كتابة روايات تجذب انتباه القراء وقد ضربت المرأة الفلسطينية أروع الامثلة في الصبر والصمود خلال السنوات الاخيرة وخاصة خلال الاحداث الاخيرة في قطاع غزة.

وأضافت: اننا أحاول أن نركز بشكل خاص على ملف مهم وهو تركيز المرأة الفلسطينية على قلمها بهدف الجهاد من أجل وطنها.



واشارت دمرداش إلى ان من أهم الروائيات الفلسطينيات والتي ظهرن بشكل لافت في مجال الادب العربي هي عائشة عودة، التي ركزت بشكل كبير من خلال رواياتها على النضال من أجل فلسطين وعانت من الاسر في سجون الاحتلال لمدة عشر سنوات. واضافت: هناك عدد كبير من الكاتبات الواعدات الفلسطينيات والتي تواصلت معهن للتعرف على مجال نشاطهن الادبي والحصول على نبذة فكرية حول رواياتهن لكن مع الاسف لم يتم الاهتمام وتسليط الضوء على الكثير منهن لذا فاننا نحاول تقديم شرح تفصيلي عن أهم الكاتبات والروائيات الفلسطينيات.



من جانبها، اكدت لجين النشوان رئيسة اكاديمية الادب في رابطة الادباء الكويتيين في تصريح لـ النهار أن الرابطة ركزت بشكل كبير على الاحداث في قطاع غزة من خلال اقامة نشاطات وفعاليات ثقافية وأدبية عدة للاهتمام بنضال الشعب الفلسطيني.

وأضافت: لقد قامت اللجنة الثقافية في رابطة الادباء باقامة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمشاركة عدد كبير من الشعراء وتم تسليط الضوء أيضا على موضوع فلسطين من خلال اقامة أمسية بعنوان حكايات فلسطينية بحضور عدد من الروائيين والكتاب.



وأردفت: من اهم الانشطة التي قامت رابطة الادباء بإقامتها هي أمسية شعرية بحضور الشاعر الكبير الأستاذ خليفة الوقيان حول موضوع نضال الشعب الفلسطيني ونظرة الشعراء الكويتيين الى هذا الموضوع.



وأشارت النشوان الى الحضور البارز لفئة الشباب في فعاليات رابطة الادباء خلال الفترة الاخيرة، وقالت: كان هناك اقبال كبير من فئة الشباب على نشاطات الرابطة لدعم الشعب الفلسطيني وخلال الوقفة الاخيرة قام العديد منهن بارتداء الكوفيات وقد امتلأت قاعات الرابطة بشكل كامل، لذلك فان رابطة الادباء تسعى بشكل كبير بأن تكون حاضرة في مختلف الانشطة الادبية والثقافية في الكويت لانها جمعية نفع عام تهتم بكل نشاطات المجتمع.

