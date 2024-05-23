«استديو 27» قدم انعكاساً جميلاً لحركة الفن التشكيلي

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أبدعت نخبة من الفنانات الناشطات بمجال الفن والرسم في تقديم لوحات تشكيلية جميلة زينت أروقة قاعة الفنون في ضاحية عبدالله السالم ضمن المعرض الأول لمجموعة استديو 27 الفنية.

والتقت رؤى وتجارب نحو 18 فنانة في المعرض الذي افتتح أمس برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر خمسة أيام لتعكس إمكاناتهن في مجالات الفنون التشكيلية.



وقال مراقب صالات العرض في إدارة المسرح بالمجلس مراقب الفنون التشكيلية بالإنابة وائل الجابر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح المعرض نيابة عن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في (المجلس) مساعد الزامل: إن المشاركات عبرن من خلال لوحاتهن عن مواضيع مختلفة بأسلوب تشكيلي مميز، مؤكدا دعم الوطني للثقافة للهوايات الجميلة في مجال الفنون.



بدوره، قال منظم المعرض رئيس مجموعة استديو 27 الفنية الدكتور في مجال الفنون ناصر الرفاعي في تصريح مماثل لـ(كونا): إن المجموعة تتكون من فنانات تربطهن صداقة وقد أشرف بنفسه على متابعتهن وتدريسهن في مجال الفنون مشكِّلات أسرة واحدة هدفها الارتقاء بالمستوى الفني، مشيداً بجهود الوطني للثقافة على رعاية المعرض وتشجيع الفنانين الساعين لرفعة اسم دولة الكويت.



وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض استديو 27 لإيصال رسالة إنسانية بين رواد الفن التشكيلي الكويتيين والمحترفين الذين يسعون جاهدين إلى إثراء الثقافة الفنية المدمجة بالإنسانية.

