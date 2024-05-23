«الوطني للثقافة» نظم معرض «المتاحف ووسائل التعليم»

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نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع متحف الكويت الوطني معرض المتاحف ووسائل التعليم المختلفة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف الـ18 من مايو سنويا بمشاركة من فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في الوطني للثقافة بالتكليف محمد بن رضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الفعالية: إن المعرض المستمر ثلاثة أيام أقيم على فترتين صباحية ومسائية تعرف خلالها الجمهور على الوسائل التعليمية في الكويت سابقاً.



وأوضح بن رضا أن المعرض ضم مقتنيات وسائل تعليمية تعود إلى القرن الماضي ايطلع عليها الجمهور لا سيما الأطفال والشباب الذين لم يتسن لهم معايشتها. وأضاف أن المعرض يشهد تنظيم أنشطة وفعاليات للناشئة والأطفال منها جولة في المعارض وورشة الرسم بالأضواء وقصة قطعة أثرية وورشة صناعة قطعة أثرية.



من جهته، قال رئيس ومؤسس فريق إكسبو 965 الباحث محمد كمال في تصريح صحافي على هامش الفعالية: إن منتسبي الفريق شاركوا بمقتنيات نادرة ووثائق وكتب وشهادات تخص معارف الكويت القديمة ومقتنيات تعود للمدرسة المباركية.

وأضاف كمال أن الفريق شارك أيضا بمقتنيات تعود لحقبة ما قبل استقلال دولة الكويت ومنها دفاتر مدرسية تحمل صورة أمراء الكويت السابقين، داعياً الجمهور لاستذكار الماضي وتعريف الأبناء بتاريخ الأجداد والآباء.

