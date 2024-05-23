النرويج وأيرلندا وإسبانيا تدشن الاعتراف الغربي بفلسطين

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الحالي وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.



وقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستعترف بـفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 مايو الحالي. وأضاف ستور أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.



وأكد أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وقال رئيس الوزراء النرويجي إن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.



وفي إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو. وقال سانشيز نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.



أما في أيرلندا فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.



من جانبها رحبت فلسطين، أمس بإعلان رئيس وزراء النرويج وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.



من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة لتثبيت حقنا في أرضنا. ودعت الحركة الدول للاعتراف بحقوقنا الوطنية ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال.



في المقابل، استدعت إسرائيل سفيرَيها في إيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.



بدوره، رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات بالنسبة لفرنسا لكن باريس تعتبر ان الظروف غير متوافرة الآن ليكون لهذا القرار تأثير فعلي على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

