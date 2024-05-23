«الخليجي»: خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس باعتراف كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين.

وفي بيان صادر عن المجلس أشار البديوي إلى أن هذا الاعتراف يعد خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعاً قوياً لجميع الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين.



ولفت البديوي إلى أن هذا الاعتراف سيسهم في حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية.



ودعا المجتمع الدولي بجميع مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم.كما جدد تأكيده للموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



بدروها، رحّبت السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه.



وفي القاهرة، قالت الخارجية المصرية في بيان لها انها خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين واعتبر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي القرار خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين.

