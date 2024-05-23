بلينكن: واشنطن تدرس فرض عقوبات على «الجنائية»

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واشنطن- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أنه سيعمل مع المشرعين الأميركيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبة المدعي العام فيها كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.



وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس الأميركي إنه ملتزم باتخاذ إجراء ضد هذا القرار الخاطئ للغاية.

وتأتي تصريحات بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.



من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه على وشك دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس حتى لو لم يوافق زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ على ذلك في حين رجح دبلوماسيون من دول مؤيدة لإسرائيل أن يؤدي صدور مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية لتوتر العلاقات معها.



ونقلت صحيفة هآرتس عن الدبلوماسيين المذكورين أن هناك دولا ستجد صعوبة بالغة في استمرار العمل المعتاد مع نتانياهو وغالانت كما أن الاجتماعات مع نتانياهو ستكون مثل لقاء بوتين إذا أصدرت الجنائية الدولة أوامر الاعتقال.

وأوضح الدبلوماسيون لصحيفة هآرتس أن بلدانهم ستحافظ على علاقتها مع إسرائيل على مستويات عدة لكن لن تكون هناك اجتماعات شخصية مع من ستصدر بحقه مذكرة اعتقال.

