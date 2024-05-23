الفريق القانوني: نظام المحكمة «لا يُجرّم المقاومة»

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الدوحة- الوكالات: اكد المتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية د. عبدالمجيد مراري إن قرار المدعي العام للمحكمة كريم خان ضد مسؤولين إسرائيليين يعد سابقة تاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قراره بخصوص المقاومة مردود عليه.



وأوضح مراري في تصريحات نقلها موقع الخليج أونلاين أن طلب كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الدولي عموماً.



وأضاف المتحدث باسم الفريق القانوني: كنّا ننتظر هذه القائمة، ولم نستغرب، على اعتبار أننا وُعدنا بها من قبل مكتب المدعي العام، نثمن هذه الخطوة، ونعتبره طلباً تاريخياً.

وأشار إلى أن قرار المدعي العام ينم عن اكتمال قناعة الادعاء العام الدولي بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وانعقاد نية محاسبته ومعاقبته.



واستطرد قائلا: القرار الخاص بالمقاومة مردود عليه بنص القانون الداخلي لنظام روما المؤسس للجنائية الدولية، خاصة المادة 31 التي تتحدث عن سقوط المسؤولية الجنائية ولو ارتبط الأمر بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض في حال الاعتداء، وأعمال المقاومة، ومن ثم فهذا أمر مردود عليه بنظام روما نفسه. وقال مراري: لا أظن أن قضاة المحكمة سيصدّقون على الشق الثاني من المذكرة.

