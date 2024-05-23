إسرائيل تلغي «فك الارتباط» وتعاقب السلطة مالياً

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتخذت إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية وقال غالانت إن السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.



أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر.

وقال أبلغت (رئيس الوزراء بنيامين) نتناياهو أنني لا أنوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر.



وأوضح سموتريتش أنه ألغى تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم. ونقلت وكالة الأناضول أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.



وكانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت اليوم الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الحالي، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.

وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.



وسيسمح قانون إلغاء فك الارتباط في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.