أمير قطر قدم واجب العزاء لخامنئي

عربيات ودوليات

طهران- قنا: قدم أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، التعازي إلى سماحة السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وذلك بمكتبه في العاصمة طهران أمس.



وقدم التعازي أيضا معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير.

كما تم خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها.

