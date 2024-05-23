مجلس شراكة سعودي - ياباني.. وتفاهمات بمجال الطاقة

عربيات ودوليات

الرياض - واشنطن - الوكالات: أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء الماضي، اتصالاً مرئياً برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وذلك بعد تأجيل زيارته لطوكيو.



وخلال الاتصال، أطلق الطرفان مجلس الشراكة السعودي الياباني، وأكد ولي العهد التزام المملكة بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيراً إلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.



من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعاً إلى مواصلة المملكة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمي ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة. كما تمنى المسؤول الياباني الصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن تطلعه لزيارة ولي العهد لليابان في المستقبل.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، جرى بحث فرص تطوير العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وناقشا أيضاً المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة. إلى ذلك، قال مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات لاتفاق دفاعي يتضمن مكوناً نووياً مدنياً.



ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن المسؤول قوله إن الاتفاق الثنائي مكتمل تقريباً، لكنه نبه إلى أن بعض العناصر، من ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية، وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة لمزيد من العمل.

وأضاف المسؤول في الإدارة الأميركية، الذي طلب عدم نشر اسمه: لم ينجز بعد.



لا أحد هنا يقول ذلك.. لكن أوشكنا.

ويهدف الاتفاق الأميركي - السعودي إلى أن يكون جزءاً من صفقة كبرى في الشرق الأوسط، لإعادة تشكيل المنطقة، حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن إحياءها بعد أن خرجت عن مسارها بسبب الحرب الدائرة في غزة.

