فيديو «الرايخ» يحرج ترامب.. وبايدن: «هذه لغة هتلر»

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واشنطن - الوكالات: نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حسابه عبر تروث سوشيال مقطع فيديو يظهر صورا لمقال صحافي افتراضي يشير إلى الرايخ الموحد إذا أعيد انتخابه في عام 2024.



ويعرض الفيديو تفاصيل ما يحدث بعد فوز دونالد ترامب حيث يقرأ الراوي عناوين افتراضية مثل ازدهار الاقتصاد والحدود مغلقة على غرار قصاصات الصحف التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى، وذلك تحت عنوان واحد يقول ما هي الخطوة التالية بالنسبة لأميركا؟، إلى جانب عبارة إنشاء الرايخ الموحد.



وعنوان آخر في الفيديو يشير إلى ترحيل 15 مليون أجنبي غير شرعي بجوار مشاهد لأيام تعود إلى بداية ونهاية الحرب العالمية الأولى. وغالبا ما يرتبط مصطلح الرايخ بألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر، الذي أعلن تأسيس الرايخ الثالث خلال 1933 إلى 1945.



وتمت إزالة الفيديو من حساب ترامب. وقالت المتحدثة باسم حملة المرشح الجمهوري كارولين ليفيت في بيان، إن الفيديو لم تصنعه الحملة وأعاد نشره أحد الموظفين الذي من الواضح أنه لم ير الكلمة، بينما كان الرئيس في المحكمة.



وفي الوقت نفسه، أدان الرئيس جو بايدن وحلفاؤه ترامب بسرعة بسبب الفيديو، حيث أدانت حملته والبيت الأبيض ما وصفوه بأنه معاداة صارخة للسامية. وقال بايدن للمانحين في بوسطن هذا هو نفس الرجل الذي يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أميركا، وأضاف في وقت لاحق ترامب يقول إنه إذا خسر مرة أخرى في نوفمبر فسيكون هناك حمام دم.



وحذر بايدن من عودة منافسه إلى البيت الأبيض، وظهر في مقطع فيديو نشرته حملته الانتخابية وهو يعلق على منشور ترامب: هل هذا على حسابه الرسمي؟.. هذه لغة هتلر، هذه ليست أميركا، هو يهتم بالتمسك بالسلطة وأنا مهتم بكم.