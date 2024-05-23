غوارديولا أفضل مدرب في إنكلترا

دوليه

توج بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، موسمه التاريخي بجائزة جديدة، عقب حفاظه على لقب الدوري الإنكليزي للموسم الرابع تواليا. ولأول مرة في التاريخ، ينجح فريق في التتويج بلقب البريميرليغ في 4 مواسم متتالية، وذلك بعدما سيطر السيتي عليه منذ عام 2021.



وأعلنت رابطة الدوري الانكليزي، أمس، تتويج غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في المسابقة لموسم 2023-2024. ونجح مان سيتي في الظفر باللقب بحصده 91 نقطة، وذلك بعد صراع شرس استمر حتى الجولة الأخيرة، ليتفوق على آرسنال الوصيف بفارق نقطتين.



وفي أول تعليق له على التتويج، قال غوارديولا: أود مشاركة هذه الجائزة مع ميكيل أرتيتا -مدرب آرسنال- بسبب عمله المذهل الذي قام به حتى المباراة الأخيرة، وهو ما أجبرنا على رفع مستوانا لأقصى درجة ممكنة.



وأضاف: كذلك أريد مشاركتها مع يورغن كلوب على المنافسة التي لا تنسى لعدة سنوات، وأيضا مع أوناي إيمري، الذي أعاد أستون فيلا لدوري الأبطال بعد موسم لا يصدق.

