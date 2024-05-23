مان يونايتد يفكر في ماوريسيو

دوليه

كشف تقرير صحافي عن تفكير إدارة نادي مان يونايتد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لخلافة الهولندي إيريك تين هاغ. وتحوم الشكوك حول قدرة تين هاغ على الاحتفاظ بمنصبه، لاسيما بعد الموسم الكارثي الذي خاضه يونايتد تحت قيادته واحتلاله أسوأ مركز (الثامن) في تاريخ مشاركاته بالبريميرليغ.



وبعد ساعات من إعلان تشلسي فسخ عقده بالتراضي مع بوكيتينو، رغم تحسن نتائج الفريق منذ بداية العام الحالي، وقدرته على العودة للمسار الصحيح في آخر 5 أشهر، كشفت صحيفة ذا صن عن مفاجأة. وأفادت الصحيفة بأن صاحب الـ52 عاما أصبح على رأس قائمة المرشحين لتدريب مان يونايتد في الموسم القادم، وذلك بعد عامين على تفويت فرصة التعاقد معه.



وتنتظر إدارة يونايتد خوض الفريق مباراته الأخيرة هذا الموسم، والتي سيواجه خلالها مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير تين هاغ. وحال الإطاحة بالمدرب الهولندي من منصبه، فإن بوكيتينو سيكون الأقرب لتولي المهمة بعد إقالته.

