loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فليك يرفض تشلسي من أجل برشلونة


رفض الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الأسبق، تولي قيادة تشلسي الانكليزي، خلال الفترة المقبلة. وكان تشلسي. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فليك لا تزال لديه رغبة قوية في تدريب برشلونة، بداية من الموسم المقبل.
وأصبح مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الحالي، في خطر بعد تصريحاته التي انتقدت عمل إدارة الرئيس خوان لابورتا بشأن تدعيم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن فليك رفض بالفعل فكرة تدريب تشلسي، وأبلغ إدارة النادي الإنكليزي بقراره. وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الألماني ينتظر برشلونة الذي ينوي حسم مصير تشافي، عقب مباراة إشبيلية الأخيرة الأحد المقبل في الدوري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة