فليك يرفض تشلسي من أجل برشلونة

دوليه

رفض الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الأسبق، تولي قيادة تشلسي الانكليزي، خلال الفترة المقبلة. وكان تشلسي. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فليك لا تزال لديه رغبة قوية في تدريب برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وأصبح مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الحالي، في خطر بعد تصريحاته التي انتقدت عمل إدارة الرئيس خوان لابورتا بشأن تدعيم الفريق.



وأضافت الصحيفة، أن فليك رفض بالفعل فكرة تدريب تشلسي، وأبلغ إدارة النادي الإنكليزي بقراره. وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الألماني ينتظر برشلونة الذي ينوي حسم مصير تشافي، عقب مباراة إشبيلية الأخيرة الأحد المقبل في الدوري.

