استبعاد راشفورد من تشكيلة إنكلترا

دوليه

دفع المهاجم ماركوس راشفورد ثمن موسمه المتواضع مع مان يونايتد، فاستُبعد أول من أمس عن تشكيلة أولية لمنتخب إنكلترا الوصيف كشف عنها المدرب غاريث ساوثغيت لخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.



وبصَم راشفورد (26 عاماً و60 مباراة دولية) على موسم مخيّب اكتفى خلاله بتسجيل ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، بعيدا عن غلته اللافتة في الموسم الماضي عندما سجل 30 هدفاً مع 10 تمريرات حاسمة.



وبرّر ساوثغيت قراره في مؤتمر صحافي بقوله هذه قرارات من الصعب اتخاذها. في حالة ماركوس، أشعر أن اللاعبين الآخرين في هذه المركز حظوا بمواسم أفضل. الأمر بهذه البساطة. ويملك ساوثغيت أكثر من لاعب متألق في الجناح الأيسر، حيث يمكنه الاعتماد على أنتوني غوردون وجاك غريليش وفيل فودن.



واستبعد ساوثغيت راشفورد من التشكيلة الأساسية في مارس الماضي، حيث دخل في نهاية المباراة الدولية الودية أمام البرازيل (0-1) بدلاً من جناح نيوكاسل غوردون، قبل أن يبقى على دكة البدلاء في المباراة الثانية ضد بلجيكا (2-2).



وإلى جانب راشفورد، غاب القائد السابق لليفربول جوردان هندرسون، المنتقل من الاتفاق السعودي إلى أياكس الهولندي، بالإضافة إلى قائد تشلسي ريس جيمس عن تشكيلة من 33 لاعباً سيقلّصها المدرب غاريث ساوثغيت إلى 26 لاعباً في وقت لاحق.



وضمّت القائمة الموسّعة وجوها جديدة، مثل المدافعين الواعدين لإيفرتون جاراد برانثويت وليفربول جاريل كوانساه (كلاهما 21 عاما)، ولاعب وسط كريستال بالاس آدم وارتون البالغ من العمر 20 عاماً.

ويبقى أصغر المدعوين لاعب وسط مان يونايتد كوبي ماينو البالغ من العمر 19 عاماً، وهو أحد أشعة الشمس النادرة في موسم مان يونايتد المظلم.

