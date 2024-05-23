بوسطن يتقدم على إنديانا

دوليه

احتاج بوسطن سلتيكس إلى التمديد للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 133-128 أول من امس وتقدّم عليه 1-0، في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).



وفرض جايلن براون نفسه نجماً في صفوف سلتيكس إذ بعدما سجل رمية ثلاثية قاتلة قبل 6.1 ثوانٍ من النهاية ليعادل الكفة 117-117 ويفرض التمديد، أعاد زميله جايسون تايتوم السيناريو ذاته قبل نهاية الشوط الإضافي. وخطف براون الذي انهى اللقاء مع 26 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، الأضواء من تايتوم الذي كان أفضل مسجّل في المباراة برصيد 36 نقطة، منها 10 بعد التمديد، أضاف إليها 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جرو هوليداي بـ 28 نقطة.



ورغم خروجه بانتصار ثمين، لم يكن براون سعيدا بأداء فريقه على ملعبه تي دي غاردن بعد قرابة اسبوع من الراحة عقب فوزه السهل على كليفلاند كافالييرز 4-1 في الدور السابق. قال براون الذي خاض مباراة كل النجوم ثلاث مرات هناك الكثير من التأرجح في الأداء، لا أعتقد أننا قدّمنا أفضل ما لدينا. وتابع كدنا نخسر المباراة على أرضنا. لذلك علينا أن نخرج ونصبح أفضل.



في المقابل، برز في صفوف بايسرز الذي قلّص تأخره بفارق كبير مرات عدة خلال المباراة، الموزّع النجم تايريز هاليبورتون مع 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة و12 متابعة ولاعب الارتكاز مايلز تورنر 23 نقطة و10 متابعات.



وبخلاف سلتيكس، لم يحصل لاعبو بايسرز على فترة راحة اذ خاضوا المواجهة الأولى في نهائي المنطقة بعدما عانوا لاقصاء نيويورك نيكس في الدور السابق في سلسلة استمرت حتى المباراة السابعة وانتهت الأحد الماضي.

