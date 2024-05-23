ديوكوفيتش: نادال مرشح دائم

دوليه

اعتبر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، بأنّ الإسباني رافايل نادال مرشح دائم عندما يخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والفائز بها 14 مرة (رقم قياسي) وذلك على الرغم من معاناته من اصابات عدة ابعدته فترات طويلة عن الملاعب في السنتين الاخيرتين.



وقال ديوكوفيتش الذي شارك ببطاقة دعوة في دورة جنيف إنه إذا كان نادال في القرعة، فلا يمكن استبعاده، على الرغم من إصابته، المشاكل والمنافسة المتزايدة من جيل الشباب. وقال ديوكوفيتش، حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي: المنافسة على البطولة مفتوحة أكثر من اي عام آخر.



كاسبر رود هو بالتأكيد أحد اللاعبين الخمسة المرشحين للفوز. لديك ألكسندر زفيريف وأندري روبليف وستيفانوس تسيتيباس، هؤلاء فازوا ببطولة كبرى على هذه الملاعب هذا العام. وتابع: لكن عندما تتحدث عن رولان غاروس ونادال هناك، فهو دائما المرشح الأكبر بالنسبة لي.



بعد كل ما فعله على ملاعب رولان غاروس، من الطبيعي، واحتراما له يتعين علينا أن نضعه في قائمة المرشحين الكبار. واوضح من الواضح أن مستوى لعبه مختلف بعض الشيء. لكن هذه رولان غاروس وهذا نادال.

