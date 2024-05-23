مودريتش عن كروس: أنت أسطورة

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علق الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد، على قرار زميله الألماني توني كروس، باعتزال كرة القدم. وأعلن كروس، أول من امس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة اليورو، هذا الصيف.



وتزامل كروس ومودريتش في وسط ملعب ريال مدريد، لسنوات عديدة، وحققا معاً العديد من البطولات. ونشر مودريتش، عدة صور تجمعه بكروس، عبر حسابه في إنستغرام، وكتب: من الصعب علي أن أكتب هذه الكلمات.. عالم كرة القدم حزين بسبب رحيل لاعب كرة قدم تاريخي، وأنا أيضاً حزين جداً.



وأضاف: صديقي، أنت أسطورة لهذه الرياضة وأسطورة ريال مدريد، استمتعت حقاً باللعب بجانبك حقاً، لقد كان شرفاً لي مشاركتك اللعب في خط وسط ريال مدريد.

وتابع: لديك الصفات التي تجعلك لاعب كرة قدم فريد ومميز، لن يكون هناك توني كروس آخر، ليالي أوروبية لا تُنسى، ألقاب، سحر البرنابيو.. لن ننسى أبداً هذه الحقبة الذهبية في نادي حياتنا.



وأتم: لقد حققت كل شيء، ولكن تتبقى أمامنا مباراة من أجل الـ15.. سأفتقدك يا صديقي. ويلعب كروس مباراته الأخيرة بقميص الملكي، غرة الشهر المقبل، أمام بوروسيا دورتموند، على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.