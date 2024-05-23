المشعان: لقاء الكويت بالنسبة لي «نهائي»

محلية

اعتبر مدرب القادسية محمد المشعان أن لقاء فريقه مع الكويت غداً في الجولة التاسعة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز نهائي بالنسبة لي، مشيراً إلى أن الأصفر سيخوض المواجهة التي ستقام على ستاد محمد الحمد بالتشكيلة الأساسية.



ووصف المشعان لاعبي فريقه بالأبطال بعد التتويج بلقب بطولة كأس الأمير إثر الفوز على السالمية 1 – 0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.



وقال المشعان في تصريحات صحافية: سعيد بتحقيق هذه البطولة الغالية التي جاءت بعد مجهود كبير من اللاعبين.. هذه البطولة ستعيد القادسية إلى الطريق الصحيح. وبارك مدرب القادسية للاعبين، وقال إنهم رجال بمعنى الكلمة، مضيفاً: كنا نحتاج لهذا الإنجاز، فكثير من اللاعبين لم يحققوا بطولات مع النادي.



وتابع أن فريقه لم يقدم أداء جيداً في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني اللاعبين كانوا أكثر تحرراً، موضحاً بأنه كان هناك ضغط على لاعبي الأصفر لكنهم نجحوا بصبرهم وبحسن تعاملهم مع مجريات اللعب في تحقيق الفوز الغالي، ومنوهاً بأن مباريات الكؤوس تُكسب ولا تُلعب.



وأهدى المشعان هذا الإنجاز إلى جماهير النادي وإلى مدرب القادسية السابق محمد إبراهيم، لافتاً إلى أن هذا الانتصار تحقق بمجهود الجميع من لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وإدارية وطبية،



وممتدحاً دور مجلس إدارة النادي، وقال إن نائب رئيس النادي ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد وفر جميع سبل النجاح للفريق، وكاشفاً أنه كان متفاجئاً بمستوى الاحترافية في العمل داخل النادي.

