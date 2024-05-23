الفهد: فخورون بالإنجاز

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أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد بجهود لاعبي الأصفر وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والتي توجت بالفوز بلقب بطولة كأس الأمير عقب الفوز على السالمية بهدف نظيف في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس.



وقال الشيخ فهد في تصريحات إعلامية إن الفوز الحقيقي ليس لنادي القادسية فقط وإنما لجميع الرياضيين، مضيفاً أن حضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ورعايته للمباراة النهائية لكأس سموه هو فوز لجميع الرياضيين ونحن فخورون بهذا الإنجاز.



وذكر أن الأصفر استحق التتويج بلقب أغلى الكؤوس، مؤكداً أنها عودة القادسية لمنصات التتويج، مهنئاً جماهير النادي ومنتسبيه بهذا الانتصار.

وشكر الشيخ فهد رجالات النادي وجميع الداعمين والرعاة وخص بالذكر رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طلال الفهد والشيخ فهد أحمد الفهد ومحمد البابطين ومحمد براك المطير وفواز الحساوي وفهد البكر وأحمد الردعان.