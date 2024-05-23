المطوع: بداية الانطلاقة

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بارك نجم القادسية بدر المطوع لجمهور القادسية ولزملائه اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الفوز بلقب بطولة كأس الأمير عقب الفوز على السالمية في النهائي بهدف دون رد. وقال المطوع: هذا الإنجاز هو أقل شيء نقدمه لجمهورنا الوفي الذي وقف إلى جانبنا طيلة الفترة الماضية..



ونتمنى أن تكون هذه البطولة الغالية بداية الانطلاقة وعودة القادسية إلى منصات التتويج بعد فترة غياب.

وأفاد أن الأصفر في تطور مستمر في ظل العمل والجهد المبذول من قبل الجميع، مضيفاً أن الفريق سيظهر بصورة أفضل في الموسم المقبل. وحول استمراره مع الأصفر في الموسم المقبل قال: لم اتخذ القرار ولكن سأختار ما هو أفضل لي وللفريق.. القرار سيعلن قريباً.