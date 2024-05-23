خابا باقٍ مع الأخضر

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نفى المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل صحة الأنباء المتداولة عن رحيل المحترف المغربي حمزة خابا عن الأخضر نهاية الموسم، داعيا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في تداول الأنباء، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وموقع النادي.



وأوضح أن عقد خابا مستمر لعام اضافي مع الأخضر، وأن مثل هذه الأنباء من شأنها تشتيت اللاعبين، خاصة أن الفريق مقبل على مباراتين مهمتين في ختام الدوري الممتاز.



وأفاد العبكل: فيما يتعلق بعقود المحترفين وجميع لاعبي الفريق فهو من اختصاص مجلس الادارة وستتم مناقشته عقب نهاية الموسم الحالي.

ويلتقي العربي مع الفحيحيل غداً في الجولة التاسعة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز، فيما يخوض المواجهة الأخيرة في البطولة أمام الكويت يوم الإثنين المقبل.



وانحصرت المنافسة بين الكويت والعربي على لقب الدوري، اذ يحتل الأبيض المركز الأول برصيد 63 نقطة، مقابل 58 للأخضر الذي يحتاج للفوز في المباراتين المتبقيتين وتعثر الكويت أمام القادسية غداً. حتى يتوج باللقب، في حين يكفي الكويت الفوز على الأصفر ليعلن نفسه بطلاً للمسابقة.

