22 مرشحاً يتنافسون في انتخابات النصر اليوم

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تجرى اليوم انتخابات مجلس ادارة نادي النصر للدور 2024-2028 في مقر النادي، حيث يتنافس 22 مرشحا يمثلون قائمتين بعدما اغلق باب التسجيل.



وتأتي هذه الانتخابات بعدما عقدت الجمعية العمومية اجتماعا حددت هذا الموعد على اثر حل مجلس الإدارة السابق من قبل هيئة التحكيم الرياضي بناء على القضية التي تقدم بها العضوان فيصل العدواني ومشاري فيحان بعدم صحة الانتخابات التي جرت في يناير 2023، كما تحصل المدعيان على كتاب تنفيذ من ادارة تنفيذ الاحكام بتسليم امور النادي للجنة الانتخابية التي يترأسها ناصر الديحاني، الذي تحصل على تأييد من الهيئة العامة للرياضة التي استندت إلى رأي الفتوى والتشريع بهذا الشأن.



يذكر ان مجلس الادارة المنحل قام من جانبه باجراء مماثل ودعا لفتح باب الترشيح، وتقدم عدد 11 مرشحا ليعلن فوزهم بالتزكية. والنتيجة التي ستسفر عنها انتخابات اليوم قد تزيد الوضع تأزيماً في ظل الصراع القائم في دوائر القضاء ما بين الطرفين.

