المطاردة مستمرة بين الوصل والأهلي

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استمرت المطاردة بين الوصل المتصدر ووصيفه شباب الأهلي بعد فوز الأول على مضيفه الاتحاد كلباء 4-2 والثاني على ضيفه بني ياس 2-1 أول من أمس في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإماراتي.



في المباراة الأولى، سجل علي صالح(25) والعاجي اداما ديالو (47) والمغربي سفيان بوفتيني(66) والسويسري هاريس سفيروفيتش (88) أهداف الوصل، والإيراني مهدي قائدي (16) والإيطالي دانييل بيسا (69) هدفي الاتحاد كلباء. ولعب الاتحاد كلباء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد سبيل في الدقيقة الرابعة.



وبقي الوصل في الصدارة برصيد 58 نقطة وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي الذي حقق فوزاً متأخراً على بني ياس بهدفين للبرازيلي ايغور جيزوس (35) وحسن المحرمي(90+7 بالخطأ في مرماه) مقابل هدف للألباني تاولانت سيفيري (14).



ويملك الوصل افضلية المواجهات المباشرة بعد فوزه ذهاباً على شباب الأهلي 2-1،لذلك فان التعادل يكفيه عندما يلتقي الفريقان الأحد في قمة المرحلة الخامسة والعشرين، ليتوج باللقب الأول الأول منذ 2007 والثامن في تاريخه، وثنائية الموسم الحالي بعدما كان احرز الجمعة لقب مسابقة كأس الإمارات على حساب النصر في النهائي 4-0.



وتعادل النصر مع ضيفه عجمان بهدف للبرازيلي غلوبر ليما(27) مقابل هدف للتونسي هيكل الشيخاوي(12). وبقي النصر خامساً برصيد 39 نقطة، وعجمان ثامناً وله 31 نقطة.

