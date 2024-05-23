كم يبقى من الكويتيين؟!

الاخيرة

هناك حسب إحصاء السنة الماضية 751 ألف رجل كويتي فكم سيتبقى لو خصمنا واستبعدنا من ذلك:



- عدد المزورين والمزدوجين ممن لا يسمح القانون الكويتي لهم بالازدواجية؟!



- من ولاؤهم الأول والأخير لدول وأحزاب وتنظيمات خارجية.



- من يضع ولاءه لعائلته أو قبيلته أو طائفته مقدماً على ولائه للكويت فيغضبون ويفرحون لهم ولا يغضبون أو يفرحون للوطن.



- من يرى أن الوطن وثن وأن علم الكويت خرقة بالية لا تستحق الاحترام، وأن السلام الوطني الكويتي موسيقى ماجنة لا تستحق الوقوف لها.



- كل من سرق وتعدى على أموال الوطن العامة.



- كل من أهمل عامداً في أداء عمله ولم يهتم بمصلحة وطنه.



- كل من صادق أعداءنا وعادى أصدقاءنا وحلفاءنا.



- كل من يعتبر الكويت وطناً مؤقتاً لا يستحق الولاء والتضحية.



- من يتعمد الإساءة لسمعة الكويت في تعامله مع الوافدين في بلده أو إبان تواجده بالدول الأخرى.



- من اشترى الشهادات الدراسية أو ادعى الإعاقة أو تصنع المرض للعلاج بالخارج ولم يهتم بأضرار تلك الادعاءات بأموال وسمعة بلده.



- من مصلحته الخاصة مقدمة على مصلحة الكويت من رافعي شعار لا تقل ماذا أعطيت لوطنك بل قل ماذا أعطاك وطنك.



- من يتبرع ويتطوع ويتجمع ويرفع صوته لغير الكويت أما الكويت المعطاءة فلا شيء لها عنده.



- من يتعمد سب الآخرين وأوطانهم بالسوشيال ميديا وهو يضع علم الكويت مصاحباً لمعرفه وهو يعلم أن الآخرين سيوجهون سبابهم له ولوطنه.



- من يؤججون ويحرضون المكونات على المكونات من أعداء الوحدة الوطنية الساعين بعملهم بعلم أو بدونه لخراب الكويت ودمارها.



- من يؤمن أو يعلن أنه سيترك الكويت مع أول تعدٍ يصيب أرضها.



- من يجعل الديموقراطية والدستور وأي توجه أو أمر آخر.. مقدمين على بقاء الكويت!



***



آخر محطة:

لا أعلم عدد من سيبقى من الكويتيين الذكور بعد استبعاد من تنطبق عليهم الصفات السابقة إلا أنني أعلم أن الباقين هم من يستحق شهادة المواطنة الحقة التي لا صلة لها بالشعارات والمظاهر وشهادات الجنسية وحتى ترديد الكلمات مع الأغاني الوطنية المدغدغة.

