خفايا جمال الإمارات بـ«الأبيض والأسود»

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استثمرت المصورة الإماراتية فاطمة الموسى سحر الأبيض والأسود لكشف خفايا جمال تراث وثقافة بلادها. وقالت الموسى الحائزة على جائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة، لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إن السلسلة التي تحمل عنوان العالم بالأبيض والأسود تهدف إلى نقل ثقافة بلادها إلى العالم الخارجي عبر الصورة الفوتوغرافية.



وتبرز أعمال موسى من خلال منهجية بصرية متنوعة تعتمد على الأبيض والأسود، لتسليط الضوء على استحضار الماضي وتخليد التاريخ، وتجسيد تراث الأجيال السابقة، وثقافتها، وأسلوب حياتها. وقالت منذ انطلاقتي في عام 2015، أسعى إلى إبراز الأعمال التراثية مع توفير العنصر البشري في خلق قصص تحاكي زمن الأجيال السابقة، أي زمن الآباء والأجداد.



وأشارت إلى أن التصوير بالأبيض والأسود، غالباً ما يعكس جمالية فنية خاصة ومعنى تعبيريا عميقا. ويعكس الواقع بشكل أقرب إلى الحقيقة من خلال التركيز على الضوء والظلال، ما يضفي طابعاً دراماتيكياً وعمقاً.ووصفت موسى هذه الصور بأنها من عالم مختلف، يُجبرك للتركيز على قصة الصورة من دون تشتيت الانتباه بالألوان.