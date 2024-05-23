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أعلن وزير التعليم العالي المصري د. أيمن عاشور، تقدم 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2024.

ووفق أحدث نتائج التصنيف لهذا العام، تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول محلياً، وبترتيب 371 عالمياً، وجاءت الجامعة الأميركية بالقاهرة في الترتيب الثاني محلياً و415 عالمياً، تلتهما جامعة عين شمس في المركز الثالث لتحتل بذلك الترتيب من (721 - 730) عالمياً، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الرابع محلياً لتقع بين (901 - 950) عالمياً.



كما تضمنت أحدث نتائج التصنيف ظهور (جامعة المستقبل في مصر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة الأزهر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة حلوان، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق، الجامعة البريطانية في مصر).



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات المصرية حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية.

يشار هنا الى أن تصنيف QS العالمي يعتمد على أربعة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية للتخصص الذى يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

