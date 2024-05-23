مرصد حضري.. لمشروعات التنمية

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أعلنت البلدية أمس موافقتها على إنشاء المرصد الحضري الذي يعد مركزا متخصصا بعمليات جمع وتحليل البيانات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة.



وقال مدير عام البلدية سعود الدبوس بعد اجتماع اللجنة التنسيقية للبلدية في بيان صحافي ان اللجنة وافقت ايضا على تخصيص عدد من مواقع التموين الجديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي في كل محافظة بالبلاد.

وأضاف أن المرصد سيقوم بجمع تلك المعلومات وتشغيلها ومعالجتها لتتماشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع كما يعمل على تحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات تساعد صناع القرار المسؤولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية الدولة وسكانها.



وأكد أن من مهام المرصد الحضري أيضا مراقبة تنفيذ المخطط الهيكلي العام للدولة وتزويد الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي للبلدية بالبيانات والمعلومات والتحليلات المستمرة بشأن تقدم تنفيذ المخطط الهيكلي. وأشار إلى دور المرصد في اتخاذ خطوات منتظمة لتحديد المسائل المهمة المؤدية لانحراف المخطط الهيكلي الرابع للدولة والإبلاغ عنها للعمل مع الجهات المختصة للرد على مثل هذه المسائل لتحسين التطابق في تنفيذ مسارات المخطط الهيكلي على أرض الواقع.



وأضاف أن اللجنة اعتمدت عددا من المواقع لإنشاء مراكز تموين جديدة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماع البلدية والتجارة بحضور رئيس متابعة الأداء الحكومي.



واستعرض الدبوس تجهيز مواقع مراكز تموين بديلة بعد انتهاء البلدية من دراستها لتكون جاهزة حال تم طلب تخصيصها وهي مواقع تتراوح مساحتها بين 500 إلى 1000 متر مربع بالاضافة الى 4 مواقع تخزينية بمساحة تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف متر مربع.