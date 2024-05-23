إصدار ترخيص بناء السكن الخاص.. في «اليوم نفسه»

الأولى

أصدرت البلدية أمس تعميماً حددت فيه مدة إنجاز معاملات تسلّم الحدود، شهادة الأوصاف، إيصال وتقوية التيار الكهربائي، إنهاء الإشراف، تراخيص المحال والبناء وإلزام جميع القطاعات والإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد بها.



وأوجب التعميم التقيد بخطوات إصدار رخصة البناء للسكن الخاص في مده أقصاها يوم واحد فقط على ان تشمل الدراسة والاعتماد ومدة 3 أيام للمبني التجاري أو الاستثماري أو الصناعي، كما منع طلب المخططات والموافقات التنظيمية ورقيا في حال دعت الحاجة الى الرجوع إلى الرأي التنظيمي والموافقات التنظيمية والمخططات، على أن يكون ذلك عبر برنامج إلكتروني.



أما بالنسبة لتراخيص المحال فحدد التعميم، مدة إنجاز المعاملة بيومين في المناطق السكنية و3 أيام للاستعمال التجاري و5 أيام لبقية الاستعمالات، فيما حدد مدة إنجاز معاملات شهادة الأوصاف وإيصال وتقوية التيار الكهربائي من تاريخ تقديم الطلب على البرنامج الإلكتروني الخاص بكل معاملة مدة يوم واحد فقط للأرض الفضاء و3 أيام للسكن الخاص و5 أيام لبقية أنواع الاستعمالات.