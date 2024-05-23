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ممثل الأمير قدم واجب العزاء في وفاة رئيسي


قدم ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، أمس واجب العزاء بوفاة الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وذلك في العاصمة طهران.

وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أمَّ أمس عشرات الآلاف من المصلين على جثامين رئيسي وعبد اللهيان ومرافقين لهم قضوْا في حادث تحطم المروحية شمال غرب البلاد.
وقد تجمّع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل.

وبعد صلاة الجنازة، ألقى الإيرانيون في المصلى الكبير بطهران نظرة الوداع الأخيرة على جثامين الرئيس الراحل ورفاقه، قبل أن يتم تشييعهم في وقت لاحق في مراسم رسمية بحضور شخصيات ووفود دولية.


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