الكويت تشيد باعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين

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عواصم - الوكالات: رحبت دول الخليج والدول العربية بقرار اسبانيا والنرويج وايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين وطالبت بقية دول العالم باتخاذ ذات الاجراء الذي يمثل خطوة مهمة تجاه إرساء السلام في الشرق الاوسط.



وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالقرارات الصادرة من مملكة النرويج ومملكة أسبانيا وجمهورية ايرلندا بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وذكرت الوزارة في بيان أن تلك القرارات تعد خطوات ايجابية من شأنها الاسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



واكد البيان على موقف الكويت الداعي الى ضرورة اتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة من أجل ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الى ذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باعتراف كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين. وفي بيان صادر عن المجلس، أشار البديوي الى أن هذا الاعتراف يعد خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعاً قوياً لكل الدول للقيا



م بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين. ودعا المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته كافة للقيام بدورهم في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في اقامة دولتهم.