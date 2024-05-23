الخميس 23 مايو 2024 ,16 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5200
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
نرجو استبدال إدارات المخفقين والفاشلين بإدارات... الناجحين والمنجزين!
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. أحمد بن سالم باتميرا
قيس إبراهيم الشطي
خليفة هلال
د. علي محمد فخرو
سامي عبداللطيف النصف
د. عبدالله الحواج
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
«السفارة المصرية» نظمت ندوة لمناقشة مجموعة قصصية
«ASAR» افتتح مقره الجديد في برج العاصمة
مرصد حضري.. لمشروعات التنمية
الكويت تشيد باعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين
الأصفر.. الإنجاز استثمار
الأمم المتحدة: نهاية حرب غزة «بعيدة»!
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة