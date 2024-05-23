سمو رئيس مجلس الوزراء تلقى تهنئة مدبولي.. وهنَّأ اليمن

وطن النهار

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا امس من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجمهورية مصر العربية دوام الاستقرار والازدهار.



وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

