loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

النائب الأول بحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون المشترك


بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع عدد من السفراء سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحافي: إن اليوسف استقبل بمقر وزارة الدفاع كلا على حدة سفراء: العراق وطاجيكستان وأذربيجان وفرنسا وإسبانيا وهنغاريا وكوريا الجنوبية وتركيا حيث تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة