النائب الأول بحث مع عدد من السفراء تعزيز التعاون المشترك

وطن النهار

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع عدد من السفراء سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.



وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحافي: إن اليوسف استقبل بمقر وزارة الدفاع كلا على حدة سفراء: العراق وطاجيكستان وأذربيجان وفرنسا وإسبانيا وهنغاريا وكوريا الجنوبية وتركيا حيث تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل.

