وزيرة الشؤون توجه بتذليل الصعوبات كافة أمام المواطنين

وطن النهار

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة امس بتذليل الصعوبات كافة امام المراجعين واستمرار تطبيق سياسة الباب المفتوح في جميع القطاعات والادارات وتلمس احتياجات الناس والاستماع لهم وتلقي شكاواهم.



جاء ذلك في بيان للوزارة عقب استقبالها المواطنين والمراجعين وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح.



وكانت الوزارة قد أعلنت عن استقبال الوزيرة للمواطنين في يوم الأربعاء من كل اسبوع من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مكتبها الكائن في مجمع الوزارات بلوك 17 الدور الثاني.

