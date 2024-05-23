الهين: تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة

وطن النهار

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص دولة الكويت على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما ذلك حقوق المرأة عبر دعمها وتمكينها من نيل حقوقها كافة.



جاء ذلك في كلمة للسفير الهين رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة (88) للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جنيف لمناقشة تقرير دولة الكويت الدوري السادس المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).



وأعرب السفير الهين في مستهل كلمته عن جزيل الشكر للجنة على جهودها لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وإعلاء قيمها وسعادته والوفد المرافق بمناقشة تقرير دولة الكويت الدوري السادس المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)

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وأكد ان ذلك يأتي انطلاقا من إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية الحوار البناء مع أعضاء اللجنة من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، مشيرا الى ان دولة الكويت استفادت من الملاحظات كافة التي قدمتها اللجنة سابقا.



وأشار في هذا الصدد الى تزامن انعقاد الجلسة اليوم مع احتفال دولة الكويت في الـ16 من مايو الحالي بيوم المرأة الكويتية في مناسبة مدعاة للفخر والاعتزاز حيث نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية انتخابا وترشيحا لمجلس الأمة الكويتي إيمانا من دولة الكويت بدور المرأة الريادي في عملية صنع القرار ومساواتها مع الرجل في قيادة مسيرة ونهضة التنمية في البلاد.



وقال السفير الهين ان المرأة الكويتية تلعب دورا محوريا في تنمية ونهضة الدولة حيث تشكل أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي بنسبة 51 بالمئة كما أحرزت تقدما نوعيا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل حيث تمثل نسبة 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتبلغ حصة المرأة الكويتية في وظائف القطاع الخاص نسبة 48 في المئة وفي القطاع الحكومي 60 في المئة.



وأشار الى انضمام دولة الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994 إيمانا منها بأهمية إعطاء المرأة حقوقها ومساواتها مع الرجل.

وشدد على أهمية احترام حقوق المرأة انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة التي ارتكزت عليها نصوص الدستور الكويتي في العديد من مواده، لافتا الى حرص دولة الكويت على تطوير المنظومة التشريعية بصورة مستمرة للتواؤم مع المستجدات والمتغيرات العالمية.



وسلط السفير الهين الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في بعض القطاعات ومنها التعاون مع الآليات والمنظمات الدولية والتعاون مع الفرق الدولية العاملة للاستفادة من ملاحظاتهم والمساهمة في تمكين المرأة لتبوؤ المناصب الدولية المهمة وإنشاء وزارة الخارجية إدارة معنية بحقوق الانسان في 2019.



وعلى الصعيد الوطني أضاف ان دولة الكويت أدرجت الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن رؤية دولة الكويت 2035 المتمثلة بثلاث مبادرات وإنشاء لجنة المرأة والأعمال في 2021 واطلاق الأمانة العامة للتخطيط والتنمية مبادرة وطنية لتعزيز مكانة المرأة في القطاع الخاص.



وأشار الى تزايد تمثيل المرأة في العديد من القطاعات كقطاع النفط والرياضة والوظائف القيادية.

وأعرب السفير الهين عن تطلعه إلى تحقيق المزيد في مجال صون المرأة وتمكينها وتعزيز دورها ونبذ جميع أشكال التمييز ما يتطلب الاستمرار في التعاون الوثيق مع اللجنة، مؤكدا التزام دولة الكويت بتحقيق ذلك انسجاما مع أهدافنا الوطنية وتاريخنا العربي والإسلامي.

