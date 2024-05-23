102 مليون دينار حجم تداول العقارات في أسبوع

مال وأعمال

سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2024 نحو 101.95 مليون دينار.

وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ، إلى أن التداول جرى خلال الأسبوع على نحو 98 عقاراً في 6 محافظات.



وتوزعت التداولات خلال الأسبوع بنحو 60 عقاراً خاصاً بإجمالي 23.09 مليون دينار، بينما العقارات الاستثمارية فتم التداول على 30 عقاراً بقيمة 27.19 مليون دينار، و6 عقارات بالقطاع التجاري بقيمة 48.37 مليون دينار، وعقاراً حرفياً بقيمة 1.3 مليون دينار، وعقاراً بالمخازن بـ2.01 مليون دينار.



ولم يشهد عقار المعارض، أو الصناعي، أو الساحلي؛ أي تحرك خلال الأسبوع. وسجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 1 إلى 9 مايو (9 أيام) نحو 89.26 مليون دينار.