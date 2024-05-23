الكويت تستحوذ على %14 من تحويلات المصريين في الدول العربية

مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية حديثة أن تحويلات المصريين العاملين في السعودية والامارات، استحوذت على نحو 72.7% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال العام المالي 2022/2023.

بينما حلت الكويت في المركز الثالث بقيمة ملياري دولار مستحوذة على نحو 14% من تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية.



وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الى أن السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية بقيمة 8.3 مليارات دولار، مستحوذة على أكثر من 58% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية.



وجاءت الإمارات في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج، بواقع 2.1 مليار دولار، مستحوذة على نحو 14.6% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية. وجاءت قطر في المركز الرابع بقيمة تحويلات بلغت نحو 940.6 مليون دولار مستحوذة على نحو 6.5% من اجمالي التحويلات.



وحلت الأردن في المركز الخامس بعدما سجلت تحويلات المصريين العاملين فيها نحو 415.3 مليون دولار لتستحوذ على 2.9% من اجمالي تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية. وقدرت بيانات جهاز الاحصاء المصري، اجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023، بينما كانت 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 33.4%.



في المقابل، سجلت قيمة تحويلات العاملين من الدول العربية فى مصر نحو 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 112 مليون دولار في العام المالي السابق له 2021/2022.



وحلت الامارات في المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 26.1 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 5.6 ملايين دولار، ثم الكويت بنحو 4 ملايين دولار، وأخيرا البحرين بقيمة 3.97 ملايين دولار.

