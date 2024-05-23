220 مليون دولار صادرات الكويت إلى أميركا

مال وأعمال

كشفت أحدث بيانات اقتصادية عن ارتفاع صادرات دول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية، الامارات، عُمان، قطر، البحرين، الكويت) الى الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة %20 خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأوضحت البيانات أن صادرات الدول خلال الربع الأول سجلت نحو 6.218 مليارات دولار، مقارنة بـ7.795 مليارات دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الحكومية الأميركية التي اطلع عليها مباشر.



وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة واردات تلك الدول من الولايات المتحدة خلال الفترة الى نحو 12.255 مليار دولار، مقارنة بـ11.235 مليار دولار في الربع الأول 2023.

وسجل الفائض التجاري بين الخمسة دول بنحو 6.037 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة خلال الربع الأول 2024، مقابل عجز بقيمة 3.44 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2023.



فيما جاءت صادرات دولة الكويت الى أميركا في الربع الأول، بالمرتبة السادسة والأخيرة وبلغت قيمتها 220 مليون دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 248.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.



وبلغت قيمة واردات الكويت من الولايات المتحدة نحو 535.7 مليون دولار، مقارنة بـ638.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

شكلت السعودية الجزء الأكبر في واردات أميركا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 3.289 مليارات دولار، مقارنة بـ4.378 مليارات دولار صادرات الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة تراجع 25%.



وسجلت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الربع الأول 2024 نحو 3.232 مليارات دولار، مقارنة بـ2.985 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق.

تراجعت قيمة صادرات دولة الامارات العربية المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 15.46% وصولاً الى نحو 1.427 مليار دولار، فيما بلغ قيمة صادرات الربع الأول من العام الماضي نحو 1.688 مليار دولار.



ووصلت قيمة واردات الامارات من الولايات المتحدة نحو 6.701 مليارات دولار، مقارنة مع 6.216 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبلغت صادرات دولة قطر الى أميركا في الربع الأول من العام الحالي نحو 646.2 مليون دولار، متراجعة 7.55%، بينما صدرت خلال الربع المقارن من العام الماضي بقيمة 698.9 مليون دولار.



وبلغت قيمة واردات قطر من الولايات المتحدة نحو 991 مليون دولار، مقارنة بـ997.6 مليون دولار في الربع الأول 2023.

واحتلت صادرات سلطة عُمان الى أميركا المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادرتها بنحو 376.9 مليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها من العام الماضي 371 مليون دولار.



وسجلت عُمان واردات من الولايات المتحدة خلال الربع الأول بالعام الحالي نحو 400.3 مليون دولار، مقارنة بـ230.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وسجلت صادرات دولة البحرين ارتفاعاً خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت قيمة صادراتها الى الولايات المتحدة الأميركية 259.4 مليون دولار، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 248.3 مليون دولار.



وبلغت قيمة واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 395.5 مليون دولار، مقارنة بـ167.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.

وأوضحت البيانات أن اجمالي صادرات الولايات المتحدة الأميركية انخفضت بنسبة 0.34% خلال الربع الأول من العام الحالي الى 507.076 مليارات دولار، مقارنة بـ508.813 مليارات دولار، بالفترة المماثلة من عام 2023.



وسجلت واردات أميركا ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول وصولاً الى نحو 755.556 مليار دولار، مقارنة بواردات الفترة نفسها من 2023، البالغة نحو 747.9 مليار دولار.

