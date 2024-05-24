دوليه

يأمل العين الإماراتي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستقبل يوكوهاما مارينوس الياباني عند الـ 07:00 مساء غد على ملعب هزاع بن زايد في إياب الدور النهائي.



ويتطلع العين الذي خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1 – 2 إلى تحقيق فوز يضمن له معانقة اللقب، في الوقت الذي سيكون فيه الفريق الإماراتي مدعوما بمؤازرة جماهيرية كبيرة.



وافتتح العين التسجيل بعد 12 دقيقة من صافرة البداية عبر لاعب الوسط الشاب محمد عباس قبل أن يسجل يوكوهاما في منتصف الشوط الثاني بفضل أساهي أويناكا (72)، ثم قبل ست دقائق من النهاية بهدف كوتا واتانابي (84)، لينتزع فوزا ثمينا في الذهاب، ليصبح الفريق الإماراتي مطالبا بالفوز بفارق هدفين حتى يعلن نفسه بطلا للمسابقة.



بدوره، قال الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين انه واثق جدا بقدرة فريقه على قلب الفارق أمام

جماهيره.

