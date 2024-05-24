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يلتقي مانشستر سيتي غريمه مان يونايتد في 05:00 مساء اليوم على ستاد ويمبلي في العاصمة الانكليزي لندن في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.

وتعتبر هذه الكأس آخر بطولات الموسم الرياضي في إنكلترا، إذا حقق سيتي لقب الدوري للعام الرابع على التوالي في السادس في المواسم السعة الأخيرة بعد منافسة شرسة مع أرسنال حتى اللحظات الأخيرة.



بينما حصد يونايتد المركز الثامن في الترتيب النهائي للبطولة العريقة، وهو ما يشير إلى عدم مشاركة مان يونايتد أوروبيا، إلا في حالة انتزاع لقب كأس الاتحاد من جاره مان سيتي اليوم. ويبدو مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بأفضل حالاته إذ لم يخسر الفريق في الـ 34 مباراة الأخيرة على اعتبار ان خسارته أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الابطال جاءت بركلات الترجيح بعد تعادلهما ذهابا وإيابا.



واصبح سيتي في 2019 أول فريق يحرز ثلاثية محلية في موسم واحد: برميرليغ، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، والموسم الماضي سار على خطى جاره اللدود يونايتد، عندما حقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا (للمرة الأولى في تاريخه)، برميرليغ وكأس الاتحاد. وبات سيتي الآن أول فريق في تاريخ الدوري الإنكليزي يحرز اللقب أربع مرات متتاليات، متخطيا انجازات ليفربول ومان يونايتد في حقبات سابقة. واليوم يسعى إلى أن يصبح أول فريق إنكليزي يحرز ثنائية الدوري-الكأس في موسمين تواليا.



في المقابل، وعلى العكس تماما قدم مان يونايتد موسما مخيبا انهاه في المركز الثامن لأول مرة في تاريخ الدوري الممتاز. وتعتبر مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لمدربه الهولندي إريك تن هاغ إذ ربما سينقذه التتويج بالكأس من الاقالة الحتمية في حال الهزيمة.

