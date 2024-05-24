دوليه

اقترب البلجيكي فانسان كومباني من تدريب بايرن ميونخ الألماني بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أول من أمس. وأشارت الصحف إلى أن كومباني (38 عاما)، مدرب بيرنلي الذي هبط إلى الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في إنكلترا هذا الموسم، بات على وشك خلافة توماس توخل.



وبحسب صحيفة بيلد وشبكة سكاي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بايرن وكومباني ليصبح البلجيكي المدرب القادم للنادي البافاري. وكشفت بيلد أنه يتعين على بايرن ميونخ الآن التوصل إلى اتفاق مع بيرنلي، حيث لا يزال لدى كومباني عقد لمدة أربع سنوات.



ويبحث بايرن عن مدرب جديد، بعد أن قرر نهاية فبراير الماضي الانفصال عن توخل في نهاية موسمه بعد سلسلة من النتائج المخيبة حيث خرج الفريق البافاري خالي الوفاض هذا الموسم.



وتعرض بايرن لسلسلة من الانتكاسات في سعيه للحصول على مدرب جديد، حيث حاول أولا التعاقد مع الإسباني شابي ألونسو الذي أعلن نهاية مارس الماضي بقاءه على دكة باير ليفركوزن، ثم حاول مع مدربه السابق يوليان ناغيلسمان لكن الأخير جدد عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ثم رالف رانغنيك الذي قرر البقاء مدربا للنمسا حتى صيف 2026.